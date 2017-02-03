Минтранс предлагает продавать речные порты за рубль

Министерство транспорта РФ предложило продавать речные порты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, по начальной цене в один рубль. При этом победитель конкурса обязан будет привести объект в удовлетворительное состояние и сохранить его назначение.

Согласно законопроекту, это ускорит передачу государственных речных портов собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание.

Как отмечается в сообщении «Федерал пресс», в настоящее время подавляющее большинство портов не имеет эффективных балансодержателей.

По мнению Минтранса, основным препятствием для потенциальных покупателей таких объектов является отсутствие с их стороны экономически обоснованного интереса к заключению сделки по цене, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости.

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