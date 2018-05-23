Минтранс потребовал достроить метро в Омске
В ведомстве решение местных властей о заморозке строительства считают ошибочным.
В Министерстве отметили, что объекты омского метрополитена находятся в высокой степени строительной готовности. Кроме того, местным чиновникам напомнили, что часть из потраченных на строительство 13 миллиардов рублей были выделены из госбюджета. Заморозка стройки может быть расценена как неэффективное их расходование.
Руководству Омска порекомендовали продолжить строительство метро путем привлечения частных инвестиций и выделения средств из бюджета региона, сообщает «ФедералПресс».
Строительство метро в Омске началось еще в 1992 году. Предполагалось, что первая линия начнет работать в 2008-м. Однако достроить ее не удалось до сих пор.
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