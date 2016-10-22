Минтранс РФ поручил проверить деятельность компанию разбившегося Ми-8 в ЯНАО
Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил проверить деятельности авиакомпании «Скол», вертолет которой накануне совершил аварийную посадку на Ямале.
- В связи с катастрофой вертолета Ми-8 на Ямале (есть погибшие и раненые) министр транспорта РФ Максим Соколов поручил Росавиации и Ространснадзору провести проверку деятельности компании, осуществлявшей перелет, а также для участия в организации помощи ликвидации последствий на место крушения вертолета направить представителей этих ведомств, - сказали «Интерфаксу» в ведомстве.
Соколов уже пообщался с главой ЯНАО Кобылкиным. Они обговорили совместные действия. Министр выразил соболезнования росдтвенникам погибших.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» совершил жесткую посадку в ЯНАО. Погибли 19 человек.
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