Минтранс РФ поручил проверить деятельность компанию разбившегося Ми-8 в ЯНАО

Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил проверить деятельности авиакомпании «Скол», вертолет которой накануне совершил аварийную посадку на Ямале.

- В связи с катастрофой вертолета Ми-8 на Ямале (есть погибшие и раненые) министр транспорта РФ Максим Соколов поручил Росавиации и Ространснадзору провести проверку деятельности компании, осуществлявшей перелет, а также для участия в организации помощи ликвидации последствий на место крушения вертолета направить представителей этих ведомств, - сказали «Интерфаксу» в ведомстве.

Соколов уже пообщался с главой ЯНАО Кобылкиным. Они обговорили совместные действия. Министр выразил соболезнования росдтвенникам погибших.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» совершил жесткую посадку в ЯНАО. Погибли 19 человек.

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Места: Россия
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