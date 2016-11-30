Минтранс получит 5 миллиардов рублей на приобретение самолетов Sukhoi Superjet-100 и Л-410

Министерство транспорта РФ получит из бюджета 5 миллиардов рублей на приобретение самолетов Sukhoi Superjet-100 и Л-410, следует из документа, опубликованного на сайте правительства.

- Минтрансу России направляются бюджетные ассигнования в размере 5 миллиардов рублей на оплату дополнительных акций ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», размещаемых этим акционерным обществом в связи с увеличением его уставного капитала, для приобретения самолетов «Сухой Суперджет 100» и Л-410 с целью их последующей передачи по договорам лизинга и аренды, - цитирует ТАСС текст документа.

Как уточняется в материале, на покупку самолетов «Сухой Суперджет 100» правительство выделяет 4 миллиарда рублей, еще 1 миллиард рублей предоставляется на приобретение Л-410.

Решение направлено на обеспечение российских авиакомпаний современными самолетами отечественного производства, а также в целях повышения транспортной доступности в регионах.