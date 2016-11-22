Минтранс поддержал идею о дополнительной индексации грузотарифа РЖД

Минтранс поддержал дополнительную индексацию грузового тарифа РЖД до 2 процентов в декабре 2016 года, сообщили в пресс-службе министерства.

- Минтранс России поддерживает данную идею. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься правительством РФ, — сообщили в Минтрансе.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что межведомственная рабочая группа по вопросам развития железнодорожного транспорта поручила рассмотреть возможность проиндексировать тарифы РЖД.

В 2016 году тариф был увеличен на 9 процентов, но за счет применения тарифного коридора его рост в целом по году не должен превысить 7,5 процента, сообщает «РИА Новости».