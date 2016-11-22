Минтранс поддержал идею о дополнительной индексации грузотарифа РЖД
Минтранс поддержал дополнительную индексацию грузового тарифа РЖД до 2 процентов в декабре 2016 года, сообщили в пресс-службе министерства.
- Минтранс России поддерживает данную идею. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься правительством РФ, — сообщили в Минтрансе.
Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что межведомственная рабочая группа по вопросам развития железнодорожного транспорта поручила рассмотреть возможность проиндексировать тарифы РЖД.
В 2016 году тариф был увеличен на 9 процентов, но за счет применения тарифного коридора его рост в целом по году не должен превысить 7,5 процента, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Володин отменил новогодние корпоративы в зале заседаний Госдумы
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии