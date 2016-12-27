Минтранс планирует возобновить авиасообщение с Египтом в январе 2017 года

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что авиасообщение с Египтом, скорее всего, будет возобновлено в январе 2017 года.

По словам министра, Минтранс получил согласие от Египта по предложенному Россией проекту соглашения по безопасности в аэропортах.

- Мы ноту пока формально не получили от министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеются, - цитирует Соколова ТАСС.