Минтранс планирует возобновить авиасообщение с Египтом в январе 2017 года
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что авиасообщение с Египтом, скорее всего, будет возобновлено в январе 2017 года.
По словам министра, Минтранс получил согласие от Египта по предложенному Россией проекту соглашения по безопасности в аэропортах.
- Мы ноту пока формально не получили от министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеются, - цитирует Соколова ТАСС.
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