Минтранс РФ обсудит с Египтом возобновление авиасообщения
Министр транспорта РФ Максим Соколов в ближайшее время приедет в Египет, где будет обсуждаться возобновление авиасообщения между странами.
Соколов намерен встретиться с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны также обсудят проект по межправительственному соглашению по авиационной безопасности, сообщает РИА «Новости».
- Визит министра транспорта РФ Максима Соколова в Арабскую Республику Египет состоится в ближайшее время. В рамках поездки запланирована встреча с президентом Египта, будут обсуждаться вопросы возобновления авиасообщения между странами, в том числе проект соглашения между правительствами РФ и Египта по обеспечению безопасности гражданской авиации, - сказали в Минтрансе РФ.
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