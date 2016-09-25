Минтранс РФ обсудит с Египтом возобновление авиасообщения

Министр транспорта РФ Максим Соколов в ближайшее время приедет в Египет, где будет обсуждаться возобновление авиасообщения между странами.

Соколов намерен встретиться с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны также обсудят проект по межправительственному соглашению по авиационной безопасности, сообщает РИА «Новости».

- Визит министра транспорта РФ Максима Соколова в Арабскую Республику Египет состоится в ближайшее время. В рамках поездки запланирована встреча с президентом Египта, будут обсуждаться вопросы возобновления авиасообщения между странами, в том числе проект соглашения между правительствами РФ и Египта по обеспечению безопасности гражданской авиации, - сказали в Минтрансе РФ.