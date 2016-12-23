Минторг США добавил в санкционный список 23 организации из РФ из-за Украины
В связи с отсутствием улучшения ситуации на Украине Министерство торговли США решило расширить список российских организаций, на которые распространяются ограничительные меры.
Соответствующее сообщение опубликовано в уведомительном порядке, 27 декабря оно появится в вестнике Federal Register, - сообщает ТАСС.
В «черный список» в частности включены семь дочерних предприятий концерна «Алмаз-Антей», а также две крымские организации.
Ранее сообщалось, что санкционный список расширило и Министерство финансов США, которое ввело ограничение в отношении семи физических лиц, а также двух российских кораблей.
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