Минстрой рассказал об отмене бесплатной приватизации жилья весной 2017 года

Министр строительства РФ Михаил Мень заявил, что бесплатная приватизация жилья в России больше продлеваться не будет.

Об этом он рассказал в ходе онлайн конференции «Час с министром» в Общественной палате РФ.

- У меня такое ощущение, что в марте 2017 года эта ситуация закончится, - отметил министр.

По его словам, если ранее сроки бесплатной приватизации продлевались, то сейчас этого не случится.

Мень добавил, что граждане, которые только планируют приватизировать жилье, должны максимально внимательно отнестись к этому моменту.