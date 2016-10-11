Минстрой рассказал об отмене бесплатной приватизации жилья весной 2017 года
Министр строительства РФ Михаил Мень заявил, что бесплатная приватизация жилья в России больше продлеваться не будет.
Об этом он рассказал в ходе онлайн конференции «Час с министром» в Общественной палате РФ.
- У меня такое ощущение, что в марте 2017 года эта ситуация закончится, - отметил министр.
По его словам, если ранее сроки бесплатной приватизации продлевались, то сейчас этого не случится.
Мень добавил, что граждане, которые только планируют приватизировать жилье, должны максимально внимательно отнестись к этому моменту.
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