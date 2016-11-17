Минстрой предложил привлекать к ответственности за перепродажу могил

В Минстрое хотят ввести административную ответственность для граждан за перепродажу мест на кладбищах. Подобные предложения нередко встречаются в интернете.

Зачастую речь в них идет о так называемых заброшенных захоронениях – могилах, за которыми не ухаживает в течение 20 лет. Продажу таких мест захоронения в ведомстве называют одной из серьезных проблем на ритуальном рынке, передает НСН.

Ранее СМИ сообщали о планах Минстроя по запуску сайта Единой автоматизированной информационной системы «Похоронное дело». Она должна заработать в начале будущего года. С ее помощью можно будет забронировать место для будущего захоронения в режиме онлайн.