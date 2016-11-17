Минстрой предложил привлекать к ответственности за перепродажу могил
В Минстрое хотят ввести административную ответственность для граждан за перепродажу мест на кладбищах. Подобные предложения нередко встречаются в интернете.
Зачастую речь в них идет о так называемых заброшенных захоронениях – могилах, за которыми не ухаживает в течение 20 лет. Продажу таких мест захоронения в ведомстве называют одной из серьезных проблем на ритуальном рынке, передает НСН.
Ранее СМИ сообщали о планах Минстроя по запуску сайта Единой автоматизированной информационной системы «Похоронное дело». Она должна заработать в начале будущего года. С ее помощью можно будет забронировать место для будущего захоронения в режиме онлайн.
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