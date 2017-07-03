Минстрой нашел способ ускорить расселения ветхих домов

Десятки российских регионов выполняют программу расселения аварийного жилья ускоренными темпами, опасаясь крупных штрафов.

В частности, реализация программы с опережением графика идет в Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской и ряде других областей.

В то же время 46 регионам предстоит выплатить штрафы за срывы сроков расселения и предоставление недостоверных данных. Их обязали вернуть в федеральный бюджет средства, выделенные на реализацию программы. В общей сложности это более полумиллиарда рублей, пишут «Известия».

Замглавы Минстроя Андрей Чибис отметил, что угроза штрафов не только ускорила расселение ветхих домов, но и повысила качество предоставляемого жилья.

Эксперты поддерживают введение ведомством санкций для региональных властей и считают, что они могут быть еще жестче. «Есть активные руководители, а есть безразличные. Я считаю, за это должны быть жесточайшие наказания. Причем в большей степени должны отвечать не главы субъектов, а мэры», - заявил изданию президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор.