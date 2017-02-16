В Минстрое предложили выплачивать компенсации арендатора квартир

Минстрой и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) предлагают ввести налоговый вычет для граждан, проживающих в арендованных квартирах и домах.

Льгота будет распространяться на тех лиц, которые заключили договоры аренды жилья официально, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Никиту Стасишина.

Налоговый вычет предусматривает возможность гражданина, который получает доход, облагаемый по ставке 13%, уменьшить налогооблагаемую базу. В случае с арендой, по словам экспертов, может быть применен механизм, используемый при погашении ипотечного кредита. Максимальная сумма вычета составит 390 тысяч рублей.

Специалисты полагают, что инициатива выведет рынок аренды жилья из тени и повысит его привлекательность для граждан.