В Минстрое поддержали идею охлаждения водопроводной горячей воды
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства поддерживает инициативу о снижения температуры водопроводной горячей воды с 60 до 50 градусов Цельсия.
Замминистра Андрей Чибис заверил, что качество водоснабжения в этом случае не пострадает. Вместе с тем данная мера будет способствовать сдерживанию роста платежей, сообщает «Подмосковье сегодня».
Идея о снижении температуры горячей воды в квартирах была накануне высказана Роспотребнадзором.
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