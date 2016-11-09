В Минстрое поддержали идею охлаждения водопроводной горячей воды

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства поддерживает инициативу о снижения температуры водопроводной горячей воды с 60 до 50 градусов Цельсия.

Замминистра Андрей Чибис заверил, что качество водоснабжения в этом случае не пострадает. Вместе с тем данная мера будет способствовать сдерживанию роста платежей, сообщает «Подмосковье сегодня».

Идея о снижении температуры горячей воды в квартирах была накануне высказана Роспотребнадзором.