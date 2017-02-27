В Минстрое назвали условие снижения ставок по ипотеке

Глава Минстроя Михаил Мень считает, что необходимо снизить ставку до однозначного числа.

По его мнению, она может опуститься ниже 10%, если сохранится позитивная ситуация в экономике. В этом случае снижение ставки по ипотеке министр ожидает уже в конце текущего года, передает ТАСС.

Он также отметил, что сегодня в ипотечном кредитовании участвует небольшое число банков. По его словам, развитие конкуренции в данной сфере будет способствовать более динамичному снижению ставок.