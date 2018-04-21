В Минстрое назвали города-кандидаты на реновацию

Опыт проведения реновации в Москве может быть распространен и на другие города России, в частности, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Об этом РБК сообщил глава Министерства строительства Михаил Мень в рамках Ялтинского международного экономического форума. По мнению министра, реновация возможна в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.

Михаил Мень добавил, что ведомство по поручению главы государства разрабатывает законопроект, в котором будут прописаны новые принципы расселения аварийного жилья. В нем же будут представлены варианты распространения реновации на другие российские города.