В Минстрое назвали города-кандидаты на реновацию
Опыт проведения реновации в Москве может быть распространен и на другие города России, в частности, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.
Об этом РБК сообщил глава Министерства строительства Михаил Мень в рамках Ялтинского международного экономического форума. По мнению министра, реновация возможна в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.
Михаил Мень добавил, что ведомство по поручению главы государства разрабатывает законопроект, в котором будут прописаны новые принципы расселения аварийного жилья. В нем же будут представлены варианты распространения реновации на другие российские города.
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