Минспорт защитит бездомных собак в городах ЧМ-2018
В городах-участниках Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, началось массовое уничтожение бездомных собак.
В связи с этим комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратился с запросом на имя министра спорта Павла Колобкова с просьбой вмешаться в ситуацию с убийством животных.
По словам председателя комитета Владимира Бурматова, от граждан и зоозащитных организаций поступают многочисленные жалобы.
«Прошу вас обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых планируется проведение матчей чемпионата, поставив вопрос о необходимости регулирования численности безнадзорных животных гуманными методами, не предусматривающими гибель или нанесение увечий и травм животным», — говорится в депутатском запросе, текст которого имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Парламентарий отметил, гуманное обращение с бездомными животными послужит укреплению имиджа России на международной арене.
Он подчеркнул, что существуют различные варианты регулирования численности безнадзорных животных, которые не связаны с убийством или жестоким обращением.
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