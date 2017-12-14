Минспорт защитит бездомных собак в городах ЧМ-2018

В городах-участниках Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, началось массовое уничтожение бездомных собак.

В связи с этим комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратился с запросом на имя министра спорта Павла Колобкова с просьбой вмешаться в ситуацию с убийством животных.

По словам председателя комитета Владимира Бурматова, от граждан и зоозащитных организаций поступают многочисленные жалобы.

«Прошу вас обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых планируется проведение матчей чемпионата, поставив вопрос о необходимости регулирования численности безнадзорных животных гуманными методами, не предусматривающими гибель или нанесение увечий и травм животным», — говорится в депутатском запросе, текст которого имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Парламентарий отметил, гуманное обращение с бездомными животными послужит укреплению имиджа России на международной арене.

Он подчеркнул, что существуют различные варианты регулирования численности безнадзорных животных, которые не связаны с убийством или жестоким обращением.

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