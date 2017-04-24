Минспорт предъявит иск информатору WADA Родченкову

Министерство спорта России признано потерпевшим по делу экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

В результате его действий ведомству нанесен «тяжкий репутационный ущерб». Министерство намерено потребовать от Родченкова компенсации и готовит соответствующий иск, передает «Интерфакс».

Родченков был одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Полученная от него информация была положена в основу второй части доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена. После ее обнародования Россия лишилась права на проведение Чемпионата мира по бобслею и скелетону.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость «Хаббл» сфотографировал сверхяркую галактику и затмившую ее звезду

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО