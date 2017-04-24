Минспорт предъявит иск информатору WADA Родченкову

Министерство спорта России признано потерпевшим по делу экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

В результате его действий ведомству нанесен «тяжкий репутационный ущерб». Министерство намерено потребовать от Родченкова компенсации и готовит соответствующий иск, передает «Интерфакс».

Родченков был одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Полученная от него информация была положена в основу второй части доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена. После ее обнародования Россия лишилась права на проведение Чемпионата мира по бобслею и скелетону.