В Минском «Президент-отеле» началась встреча глав МИД «нормандской четверки»
В «Президент-отеле» в Минске начались переговоры глав внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины.
Ожидается, что Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Жан-Марк Эйро и Павел Климкин обсудят так называемую «дорожную карту» урегулирования конфликта в Донбассе, - сообщает ТАСС.
Встреча на министерском уровне была анонсирована по итогам совещания лидеров «нормандской четверки» 19 октября в Берлине. Однако еще до начала переговоров в Минске российская, немецкая и французская стороны невысоко оценивали шансы прийти к согласию по поводу порядка действий сторон конфликта в Донбассе.
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