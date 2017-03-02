В Минске программист взломал сайт ресторана ради гамбургера
Белорусский программист обнаружил, что его офис не входит в зону доставки ресторана, изменил исходный код сайта и «внушил» системе противоположную информацию, вынудив таким образом заведение доставить ему к обеду бургер.
IT-специалист из Минска разместил в одной из социальных сетей пост с рассказом об опыте общения с порталом местного заведения общепита. В процессе заказа бургеров сайт ресторана ответил отказом по причине того, что данный адрес клиента «пока» не обслуживается, сообщает LIFE.
Поняв, что недоразумение скорее всего объясняется банальной ошибкой в коде сайта, программист решил ее исправить. Он изменил исходный код страницы и заставил систему думать, что его офис находится в зоне доставки.
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