Минск взял у Москвы взаймы 700 млн долларов

Россия предоставила Беларуси кредит в размере 700 миллионов долларов. Средства поступили на счет белорусского Минфина.

Кредит предоставлен сроком на 10 лет. Минск будет погашать его ежегодными траншами, начиная с 2018 года. Сумма траншей составит от 2,5% от размера кредита в первые несколько лет до 9,5% в 2027 году, сообщает «Интерфакс».

Средства предназначены на рефинансирование обязательств Минска перед Москвой по ранее предоставленному кредиту.

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