Минск взял у Москвы взаймы 700 млн долларов
Россия предоставила Беларуси кредит в размере 700 миллионов долларов. Средства поступили на счет белорусского Минфина.
Кредит предоставлен сроком на 10 лет. Минск будет погашать его ежегодными траншами, начиная с 2018 года. Сумма траншей составит от 2,5% от размера кредита в первые несколько лет до 9,5% в 2027 году, сообщает «Интерфакс».
Средства предназначены на рефинансирование обязательств Минска перед Москвой по ранее предоставленному кредиту.
Следующая новость Во Франции предложили создать спецсуд для террористов
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии