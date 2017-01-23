Минск требует возместить ущерб за отстранение сборной по гребле от соревнований

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Белоруссии Анатолий Котов заявил, что Минск будет через суд требовать возмещения материального и морального ущерба в связи с незаконным отстранением от соревнований сборной страны по гребле на байдарках и каноэ.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил однолетнее отстранение мужской сборной Белоруссии, наложенное Международной федерации каноэ из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.

- Теперь мы будем готовить иски о возмещении материального и морального ущерба. Юридическими консультантами при рассмотрении данного дела выступают наши белорусские специалисты, также мы привлекаем к работе и швейцарских правозащитников, - цитирует Котова ТАСС со ссылкой на пресс-службу НОК Белоруссии.

15 июля 2016 года ICF на год отстранила мужскую сборную Белоруссии от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В апреле 2016 года французская полиция провела обыски в лагере белорусской сборной и якобы конфисковала различные запрещенные медицинские препараты. Кроме того, в допинг-пробах пяти членов белорусской сборной был обнаружен мельдоний. Несколько дней назад Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении четырех белорусских гребцов.

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