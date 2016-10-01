Минск повысит тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам

Власти Белоруссии с 11 октября повышают на 50 процентов тарифы на транзит нефти через свою территорию по магистральным трубопроводам.

Такое решение приняло министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии 28 сентября. Текст документа можно прочитать на национальном правовом интернет-портале.

В постановлении говорится о тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам предприятий «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба».