Минск повысит тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам
Власти Белоруссии с 11 октября повышают на 50 процентов тарифы на транзит нефти через свою территорию по магистральным трубопроводам.
Такое решение приняло министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии 28 сентября. Текст документа можно прочитать на национальном правовом интернет-портале.
В постановлении говорится о тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам предприятий «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба».
Следующая новость Новокузнецкий «Металлург» обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии