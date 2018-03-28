Минск объявил траур по жертвам кемеровской трагедии

В Беларуси воздержатся от веселья в знак солидарности с Россией.

В соответствии с распоряжением главы республики Александра Лукашенко в Беларуси объявлен общенациональный траур и приспущены государственные флаги.

Государственные и региональные СМИ отказались от трансляции развлекательных программ, отменены увеселительные мероприятия в общественных местах, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Сегодня Россия скорбит по 64 погибшим в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

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