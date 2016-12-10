Минск обвинил российские СМИ в оскорблении белорусского народа
Министерство информации Белоруссии обратилось к российским властям с призывом принять меры в отношении ряда информационных ресурсов.
Глава ведомства Лилия Ананич заявила об участившихся случаях появления в некоторых российским СМИ и интернет-ресурсах «материалов тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера» о Белоруссии, ее власти и народе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «БелТА».
По ее словам, в этих публикациях ставится под сомнение суверенитет республики, оскорбляется ее история, язык, культура. «При этом постоянно муссируются тезисы о якобы «уходе Белоруссии на Запад», «антироссийской политике белорусской власти» и так далее», - цитирует агентство министра.
Ананич отметила, что Минск попросил Минкомсвязи России и Федеральную службу по надзору в сфере связи принять меры в связи с данными публикациями.
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