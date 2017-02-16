В Минсельхозе назвали крепкий рубль угрозой российской экономике
Интенсивное укрепление рубля негативно влияет на экспортные позиции сельскохозяйственной отрасли, и на другие сектора экономики России, заявил в эфире «Россия 24» глава Минсельхоза Александр Ткачев.
По его словам, рубль продолжает укрепляться, что представляет собой серьезный минус для экспортных позиций не только на сельхозрынке, но и для промышленности, и для многих других секторов экономики.
«Доллар — 57 (рублей) — это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике», — цитирует министра «Лента.ру» со ссылкой на Вести.Ru.
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