В Минсельхозе хотят продления контрсанкций до 2020 года
В Минсельхозе России ожидают, что действие ответных мер на санкции Запада продлится еще несколько лет. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткачев.
«Мы надеемся, что такая обстановка будет способствовать и дальше увеличению объема производства и не только ограничится 2018 годом. Мы рассчитываем и до 2020 года, и больше», - цитирует министра ТАСС.
В конце июня Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 31 января будущего года. После этого президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ответные меры будут действовать до конца 2018 года. В ходе «прямой линии» глава государства заявил, что контрсанкции будут отменяться постепенно по мере отказа Запада от ограничений в отношении РФ
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