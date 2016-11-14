Минсельхоз РФ против повышения акциза на шампанское перед Новым годом

Предложение депутатов Госдумы повысить акцизы на игристые и шампанские вина из российского винограда в Министерстве сельского хозяйства РФ считают неконструктивным. Об этом заявил директор департамента пищевой, перерабатывающей промышленности министерства Евгений Ахпашев.

- Мы в принципе не поддерживаем повышение акцизов на вина игристые, неигристые с защищенным географическим наименованием. Это вина, которые на 100 процентов производятся из отечественного винограда, - цитирует Ахпашева ТАСС.

Ранее, 12 ноября комитет Госдумы РФ по бюджету поддержал предложение депутата Евгения Федорова увеличить ставку акциза на игристые вина и шампанское с защищенным географическим наименованием с 13 до 19 рублей на литр, для вин с незащищенным географическим наименованием – с 26 до 36 рублей на литр.

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