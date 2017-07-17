Минпромторгу не понравилась идея ограничения продаж алкоголя

Введение запрета на торговлю спиртными напитками в выходные дни приведет к увеличению нелегального оборота алкоголя. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, граждане будут приобретать алкоголь у незаконных продавцов, потреблять суррогаты, а также варить самогон. Запрет, нацеленный на борьбу с пьянством, приведет к обратному результату, передает ТАСС.

Представитель ведомства также обратил внимание на то, что в большинстве зарубежных стран подобного запрета не существует.

Ранее идеей запрета продажи алкоголя по выходным выступил Минздрав. Инициатива была предложена как одна из мер Стратегии формирования здорового образа жизни.

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Места: Россия
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