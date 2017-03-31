В Минпромторге высказались против запрета круглосуточной работы гипермаркетов

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в ведомстве «очень настороженно» относятся к идее запретить гипермаркетам круглосуточную торговлю.

«Мы убеждены, что поздняя работа магазинов в России и возможность купить продукты за пределами светлого времени суток и в выходные — безусловное конкурентное преимущество для потребителей», - цитирует его RNS.

Евтухов отметил, что запрет в отношении гипермаркетов повлечет снижение комфортности потребительской среды, а также нанесет ущерб экономике.

Замминистра добавил, что сегодня в России регулирование торговой отрасли достаточно, поэтому необходимо ослаблять административный гнет розницы.