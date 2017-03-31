В Минпромторге высказались против запрета круглосуточной работы гипермаркетов
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в ведомстве «очень настороженно» относятся к идее запретить гипермаркетам круглосуточную торговлю.
«Мы убеждены, что поздняя работа магазинов в России и возможность купить продукты за пределами светлого времени суток и в выходные — безусловное конкурентное преимущество для потребителей», - цитирует его RNS.
Евтухов отметил, что запрет в отношении гипермаркетов повлечет снижение комфортности потребительской среды, а также нанесет ущерб экономике.
Замминистра добавил, что сегодня в России регулирование торговой отрасли достаточно, поэтому необходимо ослаблять административный гнет розницы.
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