Минпромторг создаст правила техосмотра для электромобилей

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России до конца года разработает правила прохождения техосмотра для гибридных машин и электромобилей.

Как отмечается в материале, работу над регламентом запланировано начать с анализа российских и зарубежных стандартов, а также других нормативных документов.

В Минпромторге также не исключили вероятность отказа высоковольтных цепей электромобилей и гибридов и входящих в них элементов, так как те имеют конечную надежность.

По информации ГИБДД, в России насчитывается порядка 12 тысяч экологичных автомобилей, сообщает агентство Nation news со ссылкой на газету «Известия».