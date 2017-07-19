Минпромторг создаст правила техосмотра для электромобилей
Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России до конца года разработает правила прохождения техосмотра для гибридных машин и электромобилей.
Как отмечается в материале, работу над регламентом запланировано начать с анализа российских и зарубежных стандартов, а также других нормативных документов.
В Минпромторге также не исключили вероятность отказа высоковольтных цепей электромобилей и гибридов и входящих в них элементов, так как те имеют конечную надежность.
По информации ГИБДД, в России насчитывается порядка 12 тысяч экологичных автомобилей, сообщает агентство Nation news со ссылкой на газету «Известия».
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