Минпромторг РФ предлагает снизить цену на водку

Власти РФ считают, что минимальная цена на водку в 190 рублей за пол-литра является завышенной и предлагают снизить ее почти в два раза - до 100 рублей.

Ведомство также считает, что вина должны стать более доступными для потребителя. Кроме того, в России не должно дорожать пиво, считают в Минпромторге, сообщает РИА "Новости". В докладе министерства, подготовленном по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, также предлагается упростить получение разрешений на розничную продажу алкоголя.

Между тем, ранее власти РФ повышали цены на алкоголь, аргументируя это борьбой с контрафактными продуктами и нелегальными продавцами.