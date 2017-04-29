Минпромторг получит субсидии на поддержку промышленности

Минпромторгу будут выделены бюджетные средства из резервного фонда правительства с целью обеспечения стабильного экономического развития в 2017 году.

Соответствующее решение размещено на сайте кабмина. В соответствии с документом предполагается выделение средств российским компаниям автомобилестроения на погашение процентов по кредитам, полученным на реализацию инновационных проектов, производителям техники, которая использует природный газ в качестве топлива, а также производителям городского наземного электротранспорта.

Субсидии получат производители машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассмотрел вопрос расходования средств резервного фонда на совещании кабмина. Правительство распределяет средства по собственному усмотрению. В начале этого года объем фонда находился в пределах 80 миллиардов рублей.