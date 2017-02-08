Минпромторг опубликовал список продуктов по карточкам для малоимущих
Минпромторг РФ составил список продуктов, которые можно будет приобретать по банковским картам адресной продовольственной помощи, сообщили в пресс-службе министерства.
Как отмечается в пресс-релизе, по данной карте можно будет купить любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции.
В список вошли мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты.
Кроме того, по карточке можно будет взять саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных, что особенно актуально для сельского населения, сообщает «РИА Новости».
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