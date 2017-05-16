Минпромторг назвал оптимальную цену для водки

Минпромторг призывает сформировать сбалансированную акцизную политику и снизить цену на водку до 100-130 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

В ведомстве также предлагают снять ряд ограничений на продажу алкоголя. В частности, разрешить торговлю спиртными напитками в интернете, в нестационарных объектах в сельской местности, на розничных рынках, на спортивных объектах, в санитарно-курортных учреждениях, в магазинах при автозаправках.

Наряду с этим в Минпромторге за дифференциацию стоимости лицензии на торговлю алкоголем. Так, для Москвы и Санкт-Петербурга она должна составлять 65 тысяч рублей, а в остальных российских городах – 25 тысяч рублей. Для сельских поселений ведомство предлагает установить стоимость лицензии на уровне трех с половиной тысяч рублей, сообщает ТАСС.