Минпромторг назвал оптимальную цену для водки

Минпромторг призывает сформировать сбалансированную акцизную политику и снизить цену на водку до 100-130 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

В ведомстве также предлагают снять ряд ограничений на продажу алкоголя. В частности, разрешить торговлю спиртными напитками в интернете, в нестационарных объектах в сельской местности, на розничных рынках, на спортивных объектах, в санитарно-курортных учреждениях, в магазинах при автозаправках.

Наряду с этим в Минпромторге за дифференциацию стоимости лицензии на торговлю алкоголем. Так, для Москвы и Санкт-Петербурга она должна составлять 65 тысяч рублей, а в остальных российских городах – 25 тысяч рублей. Для сельских поселений ведомство предлагает установить стоимость лицензии на уровне трех с половиной тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Российские хоккеисты проиграли американцам на ЧМ в Кельне

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО