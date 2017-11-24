Минпромторг изменил условия льготного автокредитования
Минпромторг опубликовал законопроект, согласно которому действие программ льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» продлевается на 2018 год.
Одновременно с этим ведомство внесло некоторые изменения. В частности, до полутора миллиона рублей увеличена предельная стоимость автомобилей, которые можно приобретать в рамках программ. При этом исключена скидка на кредитную ставку, передает ТАСС.
В рамках программ предусмотрена скидка на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Максимальная ставка кредитного договора составит 17%.
Следующая новость Ростуризм напомнил о рисках при поездках в Египет
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии