Минпромторг изменил условия льготного автокредитования

Минпромторг опубликовал законопроект, согласно которому действие программ льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» продлевается на 2018 год.

Одновременно с этим ведомство внесло некоторые изменения. В частности, до полутора миллиона рублей увеличена предельная стоимость автомобилей, которые можно приобретать в рамках программ. При этом исключена скидка на кредитную ставку, передает ТАСС.

В рамках программ предусмотрена скидка на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Максимальная ставка кредитного договора составит 17%.