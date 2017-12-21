Минпромторг хочет разрешить магазинам торговать лекарствами

Минпромторг предложил разрешить магазинам включать в свой ассортимент медицинские препараты. Ведомство подготовило проект соответствующего федерального закона.

Речь в документе идет о лекарствах, отпускаемых без рецепта врача. Для того, чтобы торговать ими магазины должны будут получать лицензию на осуществление фармдеятельности, сообщает «Экономика сегодня». Контроль за соблюдением условий хранения и реализации лекарств в магазинах предполагается поручить Росздравнадзору.

Авторы проекта полагают, что нововведение будет способствовать развитию конкуренции и снижению цен на ряд медицинских товаров.