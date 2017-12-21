Минпромторг хочет разрешить магазинам торговать лекарствами
Минпромторг предложил разрешить магазинам включать в свой ассортимент медицинские препараты. Ведомство подготовило проект соответствующего федерального закона.
Речь в документе идет о лекарствах, отпускаемых без рецепта врача. Для того, чтобы торговать ими магазины должны будут получать лицензию на осуществление фармдеятельности, сообщает «Экономика сегодня». Контроль за соблюдением условий хранения и реализации лекарств в магазинах предполагается поручить Росздравнадзору.
Авторы проекта полагают, что нововведение будет способствовать развитию конкуренции и снижению цен на ряд медицинских товаров.
Следующая новость Американца отправили за решетку после угроз президенту
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии