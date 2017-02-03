Минпромторг хочет поднять предельную стоимость авто при льготном кредитовании

В Минпромторге выступили с инициативой о повышении максимально стоимости автомобиля, приобретаемого по программе льготного кредитования.

Ведомство подготовило проект соответствующего постановления правительства. Согласно документу, планка предельной стоимости может быть повышена с 1,15 до 1,45 миллиона рублей.

Авторы инициативы считают, что таким образом можно расширить список моделей, подпадающих под субсидии, а также компенсировать прошлогоднее подорожание машин, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отмечают, что реализация программ льготного автокредитования, льготного лизинга и обновления парка будет способствовать стабилизации производства и продаж машин, сохранности рабочих мест и создаст гражданам благоприятные условия для покупки автомобилей.