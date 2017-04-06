При минометном обстреле под Донецком погиб российский актер
Российский актер Эркин Исманов погиб при минометном обстреле Вооруженных сил Украины по Коминтерново под Донецком, сообщил замкомандующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, украинские силовики выпустили по Коминтерново 28 мин, одна их которых разорвалась рядом с российским актером.
По имеющейся информации, Исманов сражался в рядах ополчения Донецкой народной республики.
Эркин Исманов снимался в фильмах «Кремень», «Пасечник» и «Синдром дракона». Кроме того, он являлся каскадером, сообщает «Федерал пресс».
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