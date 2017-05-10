Минобрнауки выступает за увеличение квот для иностранных студентов

Квоты для иностранных студентов в России постепенно увеличиваются, однако число бюджетных мест в российских вузах заметно сокращается.

В начале года Минобрнауки предложило увеличить квоты для иностранных студентов на 50 тысяч мест, так как инвестиции в образование дали возможность подготовить программы на английском языке и повысить квалификацию преподавателей.

При этом общее число бюджетных мест в государственных вузах сократилось с 576 до 507 тысяч, вернувшись к показателям 2014/2015 учебного года.

На данный момент российское образование востребовано у студентов из Казахстана - 27,5 тысячи человек приехали учиться в РФ из этой страны. Из Индии приехали учиться всего 4,7 тысячи студентов, из Сирии - 1,8 тысячи человек, а также 1,6 тысячи студентов из США.

Конкурс среди иностранцев на каждое бюджетное место в российских вузах составляет 4,5 человека на место, сообщает «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Аргументы недели».

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