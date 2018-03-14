Минобрнауки решит проблему очередей в ясли за два года

Министерство образования и науки намерено за два года построить более 700 яслей в 82 субъектах РФ.

Таким образом в ошкольных учреждениях появится порядка 80 тысяч новых мест, что позволит решить проблему очередей. Развитие сети яслей позволит женщинам совмещать воспитание детей с работой.

На реализацию программы предполагается потратить 49 миллиардов рублей бюджетных средств, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».

Ранее в Минобрнауки рассказали о планах по переводу всех российских школ на обучение в одну смену.

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Места: Россия
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