Минобрнауки решит проблему очередей в ясли за два года
Министерство образования и науки намерено за два года построить более 700 яслей в 82 субъектах РФ.
Таким образом в ошкольных учреждениях появится порядка 80 тысяч новых мест, что позволит решить проблему очередей. Развитие сети яслей позволит женщинам совмещать воспитание детей с работой.
На реализацию программы предполагается потратить 49 миллиардов рублей бюджетных средств, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».
Ранее в Минобрнауки рассказали о планах по переводу всех российских школ на обучение в одну смену.
Следующая новость Легендарный Beetle навсегда ушел в историю
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии