Минобрнауки предлагает вернуть в вузы письменные экзамены

Глава министерства образования и науки РФ Ольга Васильева считает необходимым вернуть в вузы письменные вступительные экзамены, сообщает «Интерфакс».

- Нужно подумать и внести поправки о том, чтобы в вузы, особенно вузы сложные, серьезные, социально значимые вузы, вернуть входящие письменные экзамены, - сказала она на круглом столе образовательных политиков, который проводится в рамках конкурса «Учитель года-2016».

По словам Васильевой, сейчас в первый семестр в вузах идет «доучивание» программы средней школы.

Как считает министр, необходимо ввести дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам по окончании школы, «чтобы изменить мнение общественного сознания о том, что в школе последние два года ничего не делаем, только натаскиваем на ЕГЭ».