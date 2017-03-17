Минобрнауки предлагает переводить студенток-матерей на бесплатное обучение
Министерство образования и науки подготовило проект приказа, согласно которому студентки вузов и колледжей, родившие детей в период обучения, будут переводиться с платного отделения на бюджетное.
Ведомство разместило документ на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения. Предполагается, что оно будет завершено к 1 апреля.
В министерстве пояснили «Интерфаксу», что нововведение будет распространяться только на тех студенток, у которых отсутствуют академические задолженности и долги по оплате за обучение.
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