Минобрнауки предлагает переводить студенток-матерей на бесплатное обучение

Министерство образования и науки подготовило проект приказа, согласно которому студентки вузов и колледжей, родившие детей в период обучения, будут переводиться с платного отделения на бюджетное.

Ведомство разместило документ на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения. Предполагается, что оно будет завершено к 1 апреля.

В министерстве пояснили «Интерфаксу», что нововведение будет распространяться только на тех студенток, у которых отсутствуют академические задолженности и долги по оплате за обучение.