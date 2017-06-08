Минобрнауки предлагает наказывать рублем экс-опекунов

Минобрнауки считает, что опекуны, отказывающиеся от приемных детей, должны возвращать выделяемые им единовременные пособия.

Соответствующие поправки в семейное законодательство уже подготовлены ведомство. В ближайшее время их планируется внести на рассмотрение Госдумы.

Инициативу ведомства поддержали ряд парламентариев, в числе которых первый зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев и сенатор Людмила Кононова. З

амглавы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, напротив, предложение министерства не одобрила. По ее словам, здесь не обойтись без участия суда, что является «деликатным моментом».

Сенатор Елена Мизулина и вовсе назвала предложение Минобрнауки безнравственным. «Правительство, по сути, принуждает людей, которые уже приняли решение отказаться от приемного ребенка, этого не делать. В противном случае им придется вернуть государству крупную сумму, которую они наверняка уже потратили. Ребенок в этой ситуации обречен жить в семье, которая его не любит», - цитирует ее «Парламентская газета».

Ее коллега Елена Попова предложила пересмотреть критерии для приемных родителей, а также лишить возможности усыновления детей в дальнейшем, если был хотя бы один случай возврата.