Минобрнауки наделили полномочиями по организации детского отдыха

Правительство России передало Минобразования и науки полномочия в сфере организации детского отдыха.

Соответствующий документ появился на сайте кабинета министров. Министерство образования будет заниматься не только разработкой и реализацией основ государственной политики в сфере организации детского отдыха и оздоровления, но и координировать работу федеральных и региональных органов исполнительной власти. Также ведомство наделено полномочиями следить за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха детей.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон об организации отдыха школьников, предусматривающий меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Согласно закону, организаторы детского отдыха должны соблюдать единые требования по формированию туристических маршрутов и прохождению их детьми, пишет РИА Новости. Также предлагается разработать единую базу сведений об организациях, осуществляющих детский отдых.

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Места: Россия
Организации: Минобразования
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