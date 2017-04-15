Минобрнауки наделили полномочиями по организации детского отдыха
Правительство России передало Минобразования и науки полномочия в сфере организации детского отдыха.
Соответствующий документ появился на сайте кабинета министров. Министерство образования будет заниматься не только разработкой и реализацией основ государственной политики в сфере организации детского отдыха и оздоровления, но и координировать работу федеральных и региональных органов исполнительной власти. Также ведомство наделено полномочиями следить за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха детей.
В декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон об организации отдыха школьников, предусматривающий меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Согласно закону, организаторы детского отдыха должны соблюдать единые требования по формированию туристических маршрутов и прохождению их детьми, пишет РИА Новости. Также предлагается разработать единую базу сведений об организациях, осуществляющих детский отдых.
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