Минобразования РФ изменит стандарты изучения русского языка для младших классов

Министерство образования и науки РФ изменило стандарты изучения русского языка для младших классов. Глава ведомства Ольга Васильева сочла принятые ранее стандарты слишком неконкретными и поручила их детализировать.

Как уточняется в сообщении, в программе обучения русскому языку будет значительно сокращен раздел «Фонетика». Освободившиеся учебные часы планируется потратить «на развитие у учеников навыков устной и письменной речи».

Изменения связаны с требованиями к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах. В них не вошло умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках.

На данный момент эксперты решают, должен ли ребенок на выходе из начальной школы уметь делить слова на слоги или просто определять их количество, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минобразования
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