Минобороны РФ заявило о двухнедельной паузе в полетах над Алеппо

Министерство обороны России заявило, что российские и сирийские самолеты уже 13 дней не летают над городом Алеппо. Заявление озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

– Для сравнения - возглавляемая США международная коалиция за прошедшие сутки нанесла девять авиаударов по жилым кварталам иракского города-миллионника - Мосула, – отметил Конашенков. Он также подчеркнул, что два из девяти ударов были нанесены бомбардировщиками В-52Н, сообщает ТАСС.

В Алеппо боевики продолжают проводить активные боевые действия. Интенсивность обстрелов жилых домов и гуманитарных коридоров по-прежнему высокая. Через один из коридоров минувшей ночью вышли 12 сирийцев.