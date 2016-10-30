Минобороны РФ заявило о двухнедельной паузе в полетах над Алеппо
Министерство обороны России заявило, что российские и сирийские самолеты уже 13 дней не летают над городом Алеппо. Заявление озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
– Для сравнения - возглавляемая США международная коалиция за прошедшие сутки нанесла девять авиаударов по жилым кварталам иракского города-миллионника - Мосула, – отметил Конашенков. Он также подчеркнул, что два из девяти ударов были нанесены бомбардировщиками В-52Н, сообщает ТАСС.
В Алеппо боевики продолжают проводить активные боевые действия. Интенсивность обстрелов жилых домов и гуманитарных коридоров по-прежнему высокая. Через один из коридоров минувшей ночью вышли 12 сирийцев.
Следующая новость Итальянские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии