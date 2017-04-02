В минобороны заявили, что США скрывают преступления боевиков в Мосуле

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Америка скрывает военные преступления террористов в Мосуле. Генерал-майор таким образом прокомментировал выступление пресс-секретаря коалиции во главе с США Джозефа Скрокки о видеозаписи с боевиками.

Ранее Скрокка заявил, что коалиция рассматривает вопрос рассекречивания видео, на котором террористы в Ираке скрывают жителей в здании, чтобы спровоцировать авиаудары. Конашенков отметил: «К сведению Д. Скрокка подобный факт - не что иное, как тягчайшее военное преступление».

По словам представителя Минобороны РФ, подобные заявления, оправдывающие массовые жертвы иракцев от авиаударов США, «говорят больше слов об истинном уровне планирования операций», отмечает «Российская газета». Он подчеркнул, что в подобных случаях «о каких-то гуманитарных аспектах операции или просто облегчении страданий мирных жителей, получается, не может быть и речи».