В Минобороны заявили о разном понимании в РФ и США пользы гумпауз в Алеппо

У России и США разное понимание того, какая польза должна быть от гуманитарных пауз в Сирии, представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, для России – это, прежде всего, помощь людям.

«На протяжении всей операции по борьбе с международным терроризмом в Сирии мы самое пристальное внимание уделяем примирению сторон и оказанию гуманитарной помощи сирийцам», - цитирует «РИА Новости» слова представителя Минобороны.

Ранее официальный представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что жители сирийского города Алеппо не получают пользы от вводимых Россией гуманитарных пауз.

2 ноября министр обороны России Сергей Шойгу принял решение ввести в Алеппо 4 ноября гуманитарную паузу с 9.00 до 19.00.