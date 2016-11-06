В Минобороны заявили о разном понимании в РФ и США пользы гумпауз в Алеппо
У России и США разное понимание того, какая польза должна быть от гуманитарных пауз в Сирии, представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, для России – это, прежде всего, помощь людям.
«На протяжении всей операции по борьбе с международным терроризмом в Сирии мы самое пристальное внимание уделяем примирению сторон и оказанию гуманитарной помощи сирийцам», - цитирует «РИА Новости» слова представителя Минобороны.
Ранее официальный представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что жители сирийского города Алеппо не получают пользы от вводимых Россией гуманитарных пауз.
2 ноября министр обороны России Сергей Шойгу принял решение ввести в Алеппо 4 ноября гуманитарную паузу с 9.00 до 19.00.
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