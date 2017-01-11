В Минобороны РФ заявили об отсутствии жалоб на действия летчиков в Сирии

Минобороны России не получало от Пентагона по официальным каналам жалоб на опасное сближение истребителей ВКС РФ с американскими самолетами в Сирии. Об этом заявил представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Во всяком случае, ни от самого генерала Коркорана, ни от представителей его руководства в Пентагоне во время регулярных видеомостов с Минобороны России по вопросам соблюдения меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии подобных претензий мы не слышали», - цитирует его «Интерфакс».

Таким образом в ведомстве прокомментировали недавнее заявление Коркорана изданию Wall Street Journal о якобы опасных действия российских летчиков в небе САР. В Минобороны подчеркнули, что пилоты ВКС летают очень профессионально и соблюдают все меры безопасности.

В то же время Конашенков отметил, что скрытность действий американской авиации в САР позволяет Вашингтону избегать ответственности в случаях гибели мирных жителей в результате нанесения ошибочных ударов.

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