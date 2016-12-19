В Минобороны заявили об отсутствии погибших при аварии Ил-18

Все пассажиры и экипаж самолета Ил-18, совершившего аварийную посадку в Якутии, живы. Тяжело травмированы 16 человек.

Все пострадавшие доставлены вертолетами поисково-спасательной службы в лечебные учреждения Тикси, передает «Интерфакс» со ссылкой на Миноборны России.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Булунского района Якутии агентству сообщили, что в больницу доставлены 20 человек, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск в Тикси. Дом места назначения он не дотянул около 30 километров. На его борту находились 32 пассажира и семь членов экипажа.